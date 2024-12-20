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В МИД РФ прокомментировали новую череду депортаций украинцев из Финляндии

Захарова: Финляндия депортирует украинцев, отправляя их «в могилы»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Власти Финляндии, разрешив депортацию украинцев на Украину, отправляют их «в могилы». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что Финляндия вновь разрешила депортацию украинцев, которым отказано в виде на жительство или убежище, а также тех, кто совершил преступление.

По ее словам, в миграционной службе Migri заявили, что на Украине «есть безопасные регионы».

«Фантастическая подлость. Ведь в Хельсинки не могут не понимать, что депортированных на Украину Зеленский тут же будет отправлять в могилы», — отметила дипломат.

В начале декабря глава МВД Германии Нэнси Фезер заявила в беседе с телеканалом Welt, что Евросоюз должен изменить систему распределения украинских беженцев на фоне активизации боевых действий на Украине и в Сирии.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в бундестаге призвал граждан Украины, покинувших свою страну, активнее искать работу в Германии, заявив, что в противном случае им следует вернуться на родину.

Эксперт объяснил, от чего будет зависеть решение стран ЕС о депортации украинцев.

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