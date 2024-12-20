В МЧС назвали площадь очищенной территории береговой линии в Краснодарском крае

МЧС: в Краснодарском крае очистили более 26 км береговой линии

В Краснодарском крае очистили более 26 км береговой линии после разлива мазута, произошедшего в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации министерства, с начала проведения работ собрали 4192,3 тонны загрязненного песка, грунта. Также обследовано 24 квадратных километра акватории. Кроме того, 4 тонны нефтеводяной смеси собрано в порту «Анапа».

«В зоне затопления носовой части «Волганефть-212»: обработано сорбентом 7 500 квадратов; собрано 10 тонн нефтеводяной смеси», — сказано в сообщении.

18 декабря зону сбора мазута на побережье в Краснодарском крае расширили до 49 км, к работе присоединились волонтеры.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По предварительным оценкам, после происшествия в море вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС.

Ранее эксперт раскрыл, как долго пляжи Анапы будут оставаться испорченными из-за нефти.