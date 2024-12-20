Девятиклассник надругался над мальчиком в подъезде дома в Ленобласти

В Ленобласти девятиклассника обвинили в надругательстве над мальчиком в подъезде

В Ленинградской области 15-летнего девятиклассника обвинили в надругательстве над 13-летним мальчиком. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По информации агентства, инцидент произошел в Тосненском районе. Жительница города Любань обратилась в полицию и заявила, что 19 декабря сосед-девятиклассник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына в подъезде дома на Заводской улице.

Сотрудники правоохранительных органов опросили подозреваемого школьника и отпустили его. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого три российских подростка избили девушку и надругались над ней, а затем отобрали у нее телефон. Фигурантов задержали и предъявили им обвинение.

Ранее в Москве таксист надругался над клиенткой в салоне автомобиля.