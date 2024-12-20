В Москве таксист надругался над клиенткой в салоне автомобиля

В Москве таксиста обвиняют в изнасиловании клиентки. Об этом сообщает управление СК РФ по городу.
Инцидент произошел на улице Кошкина. По версии следствия, мужчина припарковался и надругался над женщиной в салоне своей машины.
После произошедшего водителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании. Фигуранту уже предъявили обвинение.
«Его причастность к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела», – сообщается в публикации.
На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые направлены на сбор и закрепление доказательной базы.
До этого в Калининграде задержали троих молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет. По версии следствия, они избили девушку, изнасиловали и забрали ее телефон.
Ранее в Татарстане пьяный мужчина изнасиловал женщину в лесопосадке.