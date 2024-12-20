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В Москве таксист надругался над клиенткой в салоне автомобиля

В Москве таксиста обвинили в изнасиловании клиентки в салоне машины
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Shutterstock

В Москве таксиста обвиняют в изнасиловании клиентки. Об этом сообщает управление СК РФ по городу.

Инцидент произошел на улице Кошкина. По версии следствия, мужчина припарковался и надругался над женщиной в салоне своей машины.

После произошедшего водителя задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании. Фигуранту уже предъявили обвинение.

«Его причастность к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела», – сообщается в публикации.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые направлены на сбор и закрепление доказательной базы.

До этого в Калининграде задержали троих молодых людей в возрасте от 15 до 17 лет. По версии следствия, они избили девушку, изнасиловали и забрали ее телефон.

Ранее в Татарстане пьяный мужчина изнасиловал женщину в лесопосадке.

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