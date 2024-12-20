Трое российских подростов избили девушку и надругались над ней

В Калининграде трое подростков жестоко избили девушку и надругались над ней

В Калининграде Следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних местных жителей по статьям «Разбой» и «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, в ночь на 18 декабря трое молодых людей в возрасте 15, 16 и 17 лет, напали на 16-летнюю девушку. Они избили ее, изнасиловали, а затем, угрожая ножом, забрали у нее телефон.

«В настоящее время все трое фигурантов задержаны, допрошены, им предъявлено обвинение. Следствием в суд направлены ходатайства об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в СК, добавив, что подростков проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Потерпевшая находится в больнице, ей оказывают помощь.

Ранее в Подольске подросток надругался над 11-летней девочкой.