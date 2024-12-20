Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности

В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за воздушной опасности
close
Yuri-D3/Shutterstock/FOTODOM

В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности в связи с повышением уровня воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его словам, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла соответствующее решение на внеочередном заседании.

Чиновник уточнил, что все силы и средства городского звена единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим экстренного реагирования с 18:30 20 декабря до 10:00 21 декабря.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 19 декабря несколько десятков беспилотников и три ракеты атаковали Ростовскую область. Силы противовоздушной обороны (ПВО) были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.

Большая часть дронов и ракет была нейтрализована, однако на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами