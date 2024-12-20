В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности в связи с повышением уровня воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По его словам, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла соответствующее решение на внеочередном заседании.

Чиновник уточнил, что все силы и средства городского звена единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим экстренного реагирования с 18:30 20 декабря до 10:00 21 декабря.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 19 декабря несколько десятков беспилотников и три ракеты атаковали Ростовскую область. Силы противовоздушной обороны (ПВО) были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.

Большая часть дронов и ракет была нейтрализована, однако на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Украина целится беспилотниками.