Минобороны рассказало о бое с западными ракетами в регионе России

Вооруженные силы Украины 18 декабря ударили по Ростовской области ракетами Storm Shadow и ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в регионе за тот день выпустили шесть ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Российские войска вступили в противоракетный бой и сбили все снаряды ATACMS и три — Storm Shadow. Одна из ракет отклонилась от изначального курса и упала на техническое строение на территории комбината «Каменский», заключили в Минобороны.

О пострадавших и разрушениях после атаки в ведомстве не сообщили.

В ноябре текущего года телеканал CNN сообщал, что США несколько месяцев рассматривали возможность дать разрешение Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По данным журналистов, президент США Джо Байден тайно одобрил передачу этих ракет в феврале для использования на территории Украины, и Вашингтон поставил Киеву ракеты уже в апреле.

Ранее Минобороны РФ показало карту зоны досягаемости дальнобойного оружия ВСУ.