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Пожар на НПЗ в Ростовской области после ночной атаки дронов ликвидирован

Слюсарь: пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области ликвидирован

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Илья Питалев/РИА Новости

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области ликвидирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«По состоянию на 06:45 пожар на НЗНП ликвидирован», — написал чиновник.

Слюсарь уточнил, что в ночь на 19 декабря несколько десятков беспилотников и три ракеты атаковали Ростовскую область. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.

Большая часть дронов и ракет была нейтрализована, однако на НЗНП произошло возгорание. Также в результате падения фрагментов БПЛА получил ранения один человек под Ростовом. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВС РФ ударили по военным аэродромам ВСУ и мастерским по сборке дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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