Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростовской области после атаки дронов загорелся крупнейший НПЗ на юге России

Губернатор Ростовской области Слюсарь сообщил о пожаре на Новошахтинском НПЗ

close
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

На Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание, вызванное атакой беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

На место происшествия оперативно выехали аварийно-спасательные подразделения. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.

По словам Слюсаря, инцидент произошел около полуночи. Он также сообщил, что на территории Ростовской области в тот же вечер были сбиты семь беспилотников — шесть в Таганроге и один в Батайске. В результате атак пострадавших не выявлено. Расследование обстоятельств инцидента продолжается.

Telegram-канал Mash писал, что беспилотники также летят в сторону аэродромов в Таганроге и Батайске. Губернатор Слюсарь рассказал, что силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников в этих городах.

Новошахтинский завод нефтепродуктов является одним из ключевых производителей топливной продукции на юге России. Завод занимается переработкой нефти и производством нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо и другие нефтехимические продукты. Он играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности области и страны в целом. Завод обладает современными технологиями и оборудованием для переработки нефти, а также развитой инфраструктурой для хранения и транспортировки продукции.

Ранее ВС РФ ударили по военным аэродромам ВСУ и мастерским по сборке дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами