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В затонувшей части танкера «Волгонефть 212» обнаружена утечка мазута

Водолазы обнаружили утечку мазута при обследовании «Волгонефть 212»
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Водолазы обследовали затонувшую часть танкера «Волгонефть 212» и обнаружили небольшую утечку мазута, сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Зафиксирован незначительный выход нефтепродуктов из танков. На участках акватории в этом районе для сбора мазута установили боновые заграждения», — говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС. Накануне зону сбора нефти на побережье в Краснодарском крае расширили до 49 км, к работе присоединились волонтеры.

Эколог Георгий Каваносян предположил, что крушение танкеров будет иметь долгосрочные последствия. Сейчас пятна мазута разошлись по морю и дошли до берега Анапского района, покрыв камни и песок черным нефтяным слоем.

Ранее пляжи Анапы со слоем мазута попали на видео.

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