Путин анонсировал программу поддержки для регионов с низким уровнем рождаемости

Президент России Владимир Путин заявил во время прямой линии, что для регионов с низким уровнем рождаемости будет создана программа поддержки.

По словам российского лидера, с демографией все нормально в двух субъектах РФ — речь о Чечне и Туве.

«А вот, что касается регионов, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости 1,41, вот точно совершенно нужно делать отдельную программу и их поддерживать. Мы так и будем делать в отношении этих регионов», — сказал Путин.

Президент уточнил, что таких таких субъектов в России около 35, и сейчас для них создается отдельная программа поддержки с объемом финансирования в 75 млрд рублей на ближайшие годы.

Прямая линия с Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным». Мероприятие длилось четыре часа и три минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию большой конференции президента.

Ранее в России назвали главные условия для повышения рождаемости.