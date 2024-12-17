Психолог назвала причины снижения рождаемости в России

Идеология общества потребления только косвенно связана со снижением рождаемости в России. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина.

По ее словам, тенденция к уменьшению деторождения прослеживается во всем мире. Она уточнила, что на это повлияло то, что потребности людей сильно изменились, а также то, что ценность человеческой жизни неуклонно растет.

«Согласно пирамиде потребностей Маслоу, начальные потребности — это потребности физиологические, потом безопасности, потом принадлежности, а самая высшая потребность — это потребность в самореализации. То есть, фактически, суть человека в том, чтобы реализовать тот талант, те задатки, которые в него заложены. Дети — это, конечно, очень хорошо, это прекрасно, это замечательно. Но долг человека перед собой — это все-таки реализовать себя», — сказала Потемкина.

Демограф, ведущий научный сотрудник международной лаборатории политической демографии Национального исследовательского университета РАНХиГС Андрей Коротаев до этого говорил, что в России необходимо принимать определенные меры, чтобы повышать рождаемость. В частности, демограф предложил увеличить размер материнского капитала на третьего ребенка. По его мнению, выплата должна вырасти в два раза.

Ранее в России призвали создать нацпроект по спасению мужчин.