Mash: при обстреле Рыльска погибли пять человек

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Рыльска в Курской области погибли пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Количество пострадавших достигло 26 человек. До этого сообщалось о 15 пострадавших.

По данным Telegram-канала SHOT, обстрел велся из реактивной системы залпового огня HIMARS. Всего по городу было выпущено более 13 залпов. Специалисты уже осмотрели фрагменты, разбросанные в центре города. В городе после обстрела горит здание педагогического училища, также повреждены осколками дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, школа № 7, пожарная часть и несколько частных домов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил оказать всю необходимую помощь.

Ранее украинскую ракету сбили в Курской области.