Украинскую ракету сбили в Курской области

Власти Курской области сообщили о сбитой в регионе ракете ВСУ

Силы ПВО утром сбили ракету Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

«Утром украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Минобороны России ранее сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над российскими регионами.

По данным ведомства, 16 беспилотников сбили в Краснодарском крае, 14 — над акваторией Черного моря. Пять беспилотников уничтожены над территорией Брянской области и один — над Белгородской.

Накануне сообщалось, что ВС РФ за сутки сбили реактивный снаряд HIMARS, ракету большой дальности «Нептун» и 154 беспилотника ВСУ.

Ранее Минобороны заявило, что ВСУ применили ATACMS и Storm Shadow в ходе атаки на Ростовскую область.