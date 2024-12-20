Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинскую ракету сбили в Курской области

Власти Курской области сообщили о сбитой в регионе ракете ВСУ
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы ПВО утром сбили ракету Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.

«Утром украинская ракета уничтожена в приграничном районе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Минобороны России ранее сообщало, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 36 украинских дронов над российскими регионами.

По данным ведомства, 16 беспилотников сбили в Краснодарском крае, 14 — над акваторией Черного моря. Пять беспилотников уничтожены над территорией Брянской области и один — над Белгородской.

Накануне сообщалось, что ВС РФ за сутки сбили реактивный снаряд HIMARS, ракету большой дальности «Нептун» и 154 беспилотника ВСУ.

Ранее Минобороны заявило, что ВСУ применили ATACMS и Storm Shadow в ходе атаки на Ростовскую область.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами