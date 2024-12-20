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Появилось видео с похорон генерала Кириллова

В сети появились кадры с похорон генерала Кириллова

РИА Новости опубликовало кадры с церемонии прощания с начальником войск РХБЗ генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым.

Кириллова похоронили в пятницу, 20 декабря, на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ. Гроб генерала был накрыт флагом РФ, Кириллова похоронили под гимн России и залпы почетного караула.

Церемонию прощания посетили глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Венки прислали президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

До этого стало известно, когда предполагаемый исполнитель теракта в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приехал в Россию.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Незадолго до этого на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

Ранее Медведев пообещал наказание для всех причастных к убийству генерала Кириллова.

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