Медведев пообещал наказание для всех причастных к убийству генерала Кириллова

Работа по поиску, поимке и наказанию всех причастных к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника будет продолжена. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

«Дальнейшая работа по поиску, поимке и наказанию всех причастных будет продолжена», — сказал политик.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

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