В Краснодарском крае берег повторно оказался загрязнен мазутом

В Темрюкском районе Кубани зафиксировали повторное загрязнение берега мазутом на участке протяженностью около 4 км. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Речь идет про поселок Веселовка Краснодарского края в районе озера Соленое.

Кроме того, очаги выброса мазута обнаружены в районе заповедника «Большой Утриш» в Анапе.

17 декабря в Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе в Черном море, что привело к разливу нефтепродуктов.

По предварительным оценкам, в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в городах Анапа и Темрюк развернули оперативные штабы в связи с обнаружением пятен мазута у берегов.

Ранее на Кубани увеличили зону действия режима ЧС из-за разлива нефтепродуктов.