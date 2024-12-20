Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам пообещали «температурные качели» на следующей неделе

Синоптик Шувалов: температурные качели ожидаются в Москве на следующей неделе
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На неделе с 23 декабря жителей и гостей Москвы ожидают температурные качели. Об этом »Москве 24» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, после потепления, которое продлится до субботы, 21 декабря, в столице ожидается непродолжительное понижение температуры воздуха. Так, в воскресенье ожидается -4...-6°C, уточнил он.

«В начале следующей недели — вновь повышение до нулевых значений. То есть температурные качели будут преследовать нас практически всю следующую неделю. От слабого плюса до небольшого минуса», — продолжил Шувалов.

Синоптик добавил, что сильные осадки на следующей неделе не ожидаются.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова до этого говорила, что в новогоднюю ночь в Москве ожидаются небольшие морозы, поэтому сугробы к Новому году не растают. Так, в ночь на 1 января температура воздуха составит -5…-10°C, волна холода задержится на один-два дня. В первые дни 2025 года ее «сдует теплым ветром», отметила синоптик.

Ранее синоптик рассказал об образовании гололеда в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами