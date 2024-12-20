Москвичам пообещали «температурные качели» на следующей неделе

На неделе с 23 декабря жителей и гостей Москвы ожидают температурные качели. Об этом »Москве 24» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, после потепления, которое продлится до субботы, 21 декабря, в столице ожидается непродолжительное понижение температуры воздуха. Так, в воскресенье ожидается -4...-6°C, уточнил он.

«В начале следующей недели — вновь повышение до нулевых значений. То есть температурные качели будут преследовать нас практически всю следующую неделю. От слабого плюса до небольшого минуса», — продолжил Шувалов.

Синоптик добавил, что сильные осадки на следующей неделе не ожидаются.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова до этого говорила, что в новогоднюю ночь в Москве ожидаются небольшие морозы, поэтому сугробы к Новому году не растают. Так, в ночь на 1 января температура воздуха составит -5…-10°C, волна холода задержится на один-два дня. В первые дни 2025 года ее «сдует теплым ветром», отметила синоптик.

Ранее синоптик рассказал об образовании гололеда в Москве.