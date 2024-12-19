В Московском регионе зафиксировали редкое атмосферное явление

В московском регионе на фоне морозов зафиксировали редкое атмосферное явление — ледяные иглы. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

«Редкое атмосферное явление – ледяные иглы – зафиксировали ночью в московском регионе на фоне 20-градусных морозов», — заявил он.

По словам специалиста, ледяные иглы — это твердые маленькие ледяные кристаллы, которые летают в воздухе и сверкают на фоне луны и источников света. Он добавил, что чаще всего данное явление можно наблюдать в Антарктике и Арктике.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в сторону столичного региона с запада приближаются облака теплого атмосферного фронта. Завтра жителей Москвы и области ожидает теплая для декабря погода, а в выходные температура уже станет аномальной и перешагнет климатическую норму.

По ее словам, в ближайшие метеорологические сутки температура воздуха поползет к нулевой отметке. Переход к теплому фронту будет сопровождаться снегом разной интенсивности, ночью ожидается гололед.

Ранее Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов РФ.