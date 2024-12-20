Арестован помощник машиниста грузового поезда, попавшего в аварию под Мурманском

Суд арестовал помощника машиниста грузового поезда после ЧП в Мурманской области

Кандалакшский районный суд Мурманской области арестовал помощника машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским в регионе. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Западный межрегиональный СУ на транспорте СК России.

20 декабря суд также заключил под стражу машиниста этого грузового поезда.

Авария произошла вечером 18 декабря. Пассажирский поезд №11, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым в районе станции Княжая, в результате чего три пассажирских вагона и несколько грузовых сошли с рельсов.

По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ тормозов у грузового состава, в результате чего он покатился вниз с горки и врезался в пассажирский. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

В больницах Мурманской области в тяжелом состоянии остаются шесть человек, которые пострадали при столкновении поездов. Общее число пострадавших увеличилось до 44.

Ранее сообщалось, что железнодорожное движение под Мурманском полностью восстановили после аварии с поездами.