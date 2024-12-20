Железнодорожное движение под Мурманском полностью восстановили после аварии с поездами

Движение по двум путям станции «Княжая» в Мурманской области полностью восстановили после столкновения поездов. Об этом сообщили в Telegram-канале Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В компании уточнили, что восстановительные работы полностью завершили. На месте инцидента работали 218 человек, была задействована тяжелая техника, в том числе четыре бульдозера и четыре крана. Сейчас поезда ходят в штатном режиме.

18 декабря в 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая столкнулись пассажирский поезд №11 Мурманск — Санкт-Петербург с вагонами грузового состава. В поезде в момент аварии находился 321 пассажир. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей. Госпитализация понадобилась 14 пассажирам.

По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ тормозов у грузового состава, в результате чего он покатился вниз с горки и врезался в пассажирский. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, задержан машинист грузового состава — его в момент аварии не было в кабине. Подробности о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее губернатор Мурманской области опубликовал список пострадавших в результате столкновения поездов.