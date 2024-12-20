Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским под Мурманском, арестовали

Суд арестовал машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским

Машиниста грузового поезда, который 18 декабря столкнулся с пассажирским составом в Мурманской области, арестовали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западный межрегиональный СУ на транспорте СК РФ.

«Районный суд Мурманской области заключил под стражу машиниста грузового поезда», — сказали в ведомстве.

Машинист и его помощник были задержаны следователями накануне. Они подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Инцидент произошел вечером 18 декабря. Пассажирский поезд №11, следовавший по маршруту МурманскСанкт-Петербург, столкнулся с грузовым в районе станции Княжая, в результате чего три пассажирских вагона и несколько грузовых сошли с рельсов.

По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ тормозов у грузового состава, в результате чего он покатился вниз с горки и врезался в пассажирский. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области достигло 44.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами