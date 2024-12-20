Машиниста грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским под Мурманском, арестовали

Машиниста грузового поезда, который 18 декабря столкнулся с пассажирским составом в Мурманской области, арестовали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западный межрегиональный СУ на транспорте СК РФ.

«Районный суд Мурманской области заключил под стражу машиниста грузового поезда», — сказали в ведомстве.

Машинист и его помощник были задержаны следователями накануне. Они подозреваются в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Инцидент произошел вечером 18 декабря. Пассажирский поезд №11, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым в районе станции Княжая, в результате чего три пассажирских вагона и несколько грузовых сошли с рельсов.

По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ тормозов у грузового состава, в результате чего он покатился вниз с горки и врезался в пассажирский. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области достигло 44.