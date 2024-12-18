Машиниста не было на месте: что известно о столкновении поездов в Мурманской области Женщина умерла в машине скорой помощи после столкновения поездов под Мурманском

Пассажирский поезд, следовавший в Петербург, столкнулся с грузовым составом в Мурманской области. Пострадали более 10 человек, в том числе подросток, одна женщина скончалась в машине скорой. По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ тормозов у «товарняка»: он покатился вниз с горки и врезался в пассажирский. СК возбудил уголовное дело, задержан машинист грузового состава — его в момент аварии не было в кабине.

Пассажирский поезд №11, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым в районе станции Княжая в Мурманской области, в результате три пассажирских вагона и несколько грузовых сошли с рельсов. Причиной, по предварительным данным, стал отказ тормозов у товарного состава.

«Пассажирский стоял, в него въехал товарный поезд. По предварительным данным, отказали тормоза у товарняка», — рассказал «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах.

При этом телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что машиниста грузового поезда во время аварии не было на месте.

«Он ремонтировал излом. Тормозные башмаки состава сдавило, и поезд покатился назад с горки [и врезался] в пассажирский поезд», — говорится в сообщении канала.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России уже возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Правоохранители уже задержали машиниста грузового поезда и его помощника, оставивших кабину поезда без присмотра. Их доставили на освидетельствование.

«Удар сильный был»

Одна из пассажирок поезда №11, Юлия, заявила «Газете.Ru», что удар при столкновении был сильным.

«Я, к счастью, нет [не пострадала]. Остальные — да. Я в этот момент была в вагоне-ресторане. А мой вагон, его больше нет. Наших соседей, моих вещей нет. Сейчас нас всех из поезда вывели. Удар сильный был», — поделилась она.

По словам пассажира поезда Андрея, эвакуация после столкновения была организована грамотно: проводники спокойно выводили людей из вагонов, пассажиры сильно испугались, однако паники не возникло.

«Люди помогали, пожилую женщину мужчины на руках спускали, паники не было, все были в одном месте, я не видел, чтобы кто-то кого-то искал. Вещи передавали из тамбура на улицу мужчины. Все было спокойно», — рассказал он «Газете.Ru».

Всего в пассажирском поезде находились 326 человек . По данным МЧС России, пострадали 14, трое из них находятся в тяжелом состоянии. При этом помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил об одном погибшем и 11 пострадавших, в числе которых несовершеннолетний.

«Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, шесть человек, включая подростка, [находятся] в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие эвакуированы в Кандалакшскую ЦРБ», — сказал Кузнецов.

Как сообщила компания РЖД, погибла женщина — она скончалась в машине скорой помощи при транспортировке в больницу. Ее личность пока не установлена, однако компания уже пообещала выплатить родственникам женщины компенсацию в размере 2 млн 200 тыс. рублей.

У пострадавшего подростка, по словам детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, диагностированы черепно-мозговая травма и переломы. Кроме того, одна из проводниц после столкновения оказалась зажатой между вагонами — ее спасали пассажиры и работники поезда.

Пассажиров из сошедших с рельсов вагонов, которым не потребовалась госпитализация, перевели в исправные. В 20:22 мск поезд продолжил движение по маршруту: из-за отсутствия напряжения в контактной сети состав буксирует вспомогательный тепловоз.