Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области достигло 44

Шесть человек остаются в тяжелом состоянии после ЧП с поездами под Мурманском

В больницах Мурманской области в тяжелом состоянии остаются шесть человек, которые пострадали при столкновении поездов. Общее число пострадавших увеличилось до 44, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«В больницах Мурманской области 14 человек, из них шесть, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии», — сказал Кузнецов журналистам.

Он уточнил, что еще восемь человек, в том числе двое детей, находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть человек остаются в больницах Санкт-Петербурга в состоянии легкой степени тяжести.

За амбулаторной помощью после аварии обратились 22 человека, включая троих детей, добавил помощник главы Минздрава.

Вечером 18 декабря при прибытии на станцию Княжая столкнулись пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург и грузовой поезд.

По предварительным данным, причиной столкновения стал отказ тормозов у грузового состава, в результате чего он покатился вниз с горки и врезался в пассажирский. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, задержан машинист грузового состава.

Ранее сообщалось, что железнодорожное движение под Мурманском полностью восстановили после аварии с поездами.