В Ассоциации отельеров назвали причину падения турпотока на курорты Краснодарского края

Россияне стали реже отдыхать на курортах Краснодарского края из-за роста цен на авиабилеты. Об этом kp.ru сообщил председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

По его словам, сейчас в горах Сочи забронировано 60-90% номеров, а на побережье — от 30 до 70%.

«Загрузка могла бы быть и выше, но очень дорогие авиабилеты», — сказал он.

По данным Богданова, авиабилеты подорожали на 45%, что не могло не отразиться на объеме турпортока.

18 декабря президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что билеты на авиаперевозки внутри России в 2024 году подорожали на 22,5%, тогда как рост цен на зарубежные полеты составил всего 3%.

По словам главы комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья», губернатора Новгородской области Андрея Никитина, цены на авиабилеты в России не соответствуют понятию «семейноцентричность», так как авиакомпании, не желая предоставлять скидку на детей, прибегают к уловкам. Так, в федеральных правилах есть скидки на детей от двух до 12 лет, которые составляют 50% от общего тарифа. Но авиаперевозчики отменили общий тариф, тем самым ликвидировав и скидки.

17 декабря в пресс-службе Ассоциации туроператоров сообщили, что 4-дневный отдых по программе «все включено» в гостиницах Анапы и Сочи в новогодние праздники (с вылетом 30 декабря) оказался дороже на 30%, чем 6-дневный отдых в Турции, включая перелет.

Ранее в Госдуме назвали места, где россияне могут бюджетно отдохнуть в новогодние праздники.