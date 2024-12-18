Глава комиссии Госсовета Никитин назвал цены на авиабилеты не семейноцентричными

Цены на авиабилеты в России не соответствуют понятию «семейноцентричность», так как авиакомпании, не желая предоставлять скидку на детей, прибегают к уловкам. Об этом в интервью РБК заявил глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья», губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

20 декабря состоится заседание Госсовета, посвященное демографии и подведению итогов 2024 года, объявленного Годом семьи. Никитин отметил, что на заседании его комиссия сообщит о конкретных предложениях, направленных на «семейноцентричность». Сейчас в России множество вещей, которые противоречат этому понятию.

Так, в федеральных правилах есть скидки на детей от двух до 12 лет, которые составляют 50% от общего тарифа. Но авиаперевозчики отменили общий тариф, тем самым ликвидировав и скидки.

18 декабря президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что билеты на авиаперевозки внутри России в 2024 году подорожали на 22,5%, тогда как рост цен на зарубежные полеты составил всего 3%.

Ранее Минтранс запретил авиакомпаниям отменять обратные билеты опоздавших на рейс.