В Госдуме назвали места, где россияне могут бюджетно отдохнуть в новогодние праздники

В России сохраняется тенденция на отдых внутри страны, однако в этом году стоимость поездки на новогодние праздники выросла в среднем на 15%. Об этом «Газете.Ru» сообщил депутат Госдумы от фракции «Новые люди», глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. К середине декабря туры в популярные для отдыха места уже раскуплены, однако возможность отдохнуть бюджетно еще существует.

«Отдых в период новогодних праздников подорожал в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. Поэтому вопрос про бюджетный вариант отдыха актуален. Вариантом для самых дальновидных был «готовь сани летом», так как бронирование туров на Новый год по более низким ценам началось еще в июле, а к началу зимы места на «основных» направлениях — Сочи, Шерегеше, Алтае, Байкале, в Карелии, санаториях Кавказа и других популярных местах — уже раскуплены на 90%. На некоторых из них цены на размещение в новогоднюю неделю сейчас сравнимы с зарубежными вариантами. Тем, кто до сих пор не определился, советую поискать туры «выходного дня» — Псков, Ярославль, Нижний Новгород. На рынке еще остались доступные варианты на зимние праздники, в том числе и на новогоднюю ночь. Правда, за торжественный банкет придется доплатить отдельно», — рассказал депутат.

Сэкономить на новогоднем отдыхе можно, если отправиться в поездку на автобусе или личном автомобиле, считает Тарбаев. Таким способом можно добраться в Тверь, Владимир и другие города.

«Можно попробовать сэкономить на транспорте, если взять автобусный тур или отправиться в поездку на автомобиле. Неслучайно в этом году автотуризм бьет рекорды — это реальная возможность добраться до места отдыха семье или компании в ситуации с существующими логистическими ограничениями и отсутствием возможности найти доступные ж/д или авиабилеты на всех участников поездки сразу. Я бы посоветовал приглядеться к местам отдыха в непосредственной близости от трасс М11 и М12, например, Тверь и Новгород, Владимир, Чебоксары. На М4, полагаю, поток в праздники будет довольно плотным, поэтому в поисках бюджетного отдыха смотрим на запад и восток», — добавил он.

По словам политика, доступные варианты отдыха на новогодние праздники есть и на севере страны.

«Можно обратить взор и на север. Мурманск и Петрозаводск, Калининград и Выборг бьют рекорды по количеству бронирований, но туруслуги на Вологодчине остаются доступными для среднего кошелька, если, конечно, вам не требуется остановиться в новогоднюю ночь непосредственно у Деда Мороза. Как я уже сказал, Архыз, Домбай, Красная Поляна бронируются в первую очередь, активным спросом в этом году пользуется Дербент, есть интересные предложения по встрече Нового года в Кабардино-Балкарии, гастротуры по Дагестану или поездки в горы в Ингушетии, Чечне. Безусловно, у нас в стране множество мест, обладающих уникальной атмосферой, особенно в праздничные дни. Я с удовольствием назвал бы Тюмень, Улан-Удэ, Владивосток как замечательные варианты для встречи Нового года, вопрос лишь в том, откуда туда добираться. Дальний Восток мог похвастаться наличием субсидированных тарифов на авиаперевозку в течение всего года, тем не менее, сейчас этот вариант остается более-менее доступным для сибиряков и дальневосточников. Жителям европейской части России, кто еще не определился с местом встречи Нового года, лучше поискать места отдыха поближе», — заключил Тарбаев.

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