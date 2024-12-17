Российские курорты на Новый год оказались дороже отдыха в Турции

4-дневный отдых по программе «все включено» в гостиницах Анапы и Сочи в новогодние праздники (с вылетом 30 декабря) оказался дороже на 30%, чем 6-дневный отдых в Турции, включая перелет, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

Например, туроператор «Интурист» предлагает отдых на двоих в отеле Astra Tivoli Family 4* за 70,2 тыс. руб. В продаже туроператора «Мультитур» есть номера в «Сочи Парк Отель» 3* от 110,9 тыс. руб. на двоих с заездом 30 декабря на 4 ночи.

Туроператор Coral Travel предлагает забронировать тур на 4 ночи в отеле «Джамайка» 4* за 86 тыс. руб. В продаже компаний «Интурист», «Мультитур» и «Русский Экспресс» есть номера в Aurum Family Resort & Spa 4* от 99 тыс. руб.

При этом, у компании «Турвизор» есть тур в турецкую Анталью с чартерным перелетом из Москвы на 6 ночей с питанием «все включено» в заселением в отель 4* по стоимости от 105,4 тыс. руб. за двоих человек. PEGAS Touristik отправляет в отель 5* за сумму от 114,9 тыс. руб.

В первой половине декабря мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал, что по итогам 2024 года Сочи может принять рекордное количество туристов — 8 млн человек. По данным Международного аэропорта Сочи, летом 2024 года там обслужили 5,2 млн человек. Нового наплыва туристов в городе ожидают с наступлением горнолыжного сезона. Мэр подчеркнул, что к наплыву туристов все готово. По его словам, городской аэропорт в самые загруженные дни может принимать до 64 тысяч пассажиров.

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