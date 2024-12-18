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Авиабилеты на перевозки внутри России выросли сильнее, чем на зарубежные полеты

РСТ: авиабилеты на рейсы внутри России подорожали на 22,5%

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Depositphotos

Билеты на авиаперевозки внутри России в 2024 году подорожали на 22,5%, тогда как рост цен на зарубежные полеты составил всего 3%. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, пишет «Интерфакс».

Несмотря на такую динамику, перелеты внутри страны остаются для россиян более доступными, нежели международные перевозки.

«Средняя стоимость авиабилета туда-обратно (по России) составила в текущем году 16,1 тысячи рублей, притом что в прошлом году стоимость такого билета составляла 13,14 тысячи рублей. Также мы проанализировали почти миллион проданных билетов за рубеж и увидели, что при росте объема реализованных авиабилетов на 42% средняя стоимость авиабилета выросла всего на 3%», — сказал Уманский на пресс-конференции РСТ.

По его словам, в этом году средняя стоимость билета за рубеж составила 42,1 тысячи рублей.

Также Уманский отметил, что на фоне роста цен на авиаперевозки увеличивается количество туристов, которые предпочитают путешествовать на автомобилях. Он сообщил, что в 2024 году было зафиксировано около 25 млн туристических поездок на машинах.

9 декабря гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов сообщил, что за этот год рост туристического потока из России в Японию составил 150%. Активнее других туда стали летать жители европейской части страны. Такой спрос удивил даже самих туроператоров. На эти показатели повлияло сразу несколько факторов. К примеру, власти Японии облегчили получение визы — ее стали выдавать туристам на четыре дня.

Ранее Минтранс запретил авиакомпаниям отменять обратные билеты опоздавших на рейс.

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