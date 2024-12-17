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На Кубани увеличили зону действия режима ЧС из-за разлива нефтепродуктов

Еще в четырех сельских поселениях Темрюкского района Кубани ввели режим ЧС

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opershtab23/VK

В Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района Краснодарского края ввели режим ЧС в связи с попаданием нефтепродуктов на берег. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Режим ЧС ранее ввели в поселке Веселовка в Темрюкском районе и в Анапе.

В поселке Веселовка собрали около 400 мешков с загрязненным грунтом, рассказали в оперштабе.

По его данным, на пляже в населенном пункте загрязнение «относительно небольшое, пятна мелкие, однако разбросаны на всем протяжении вдоль береговой линии». Последствия выброса нефтепродуктов ликвидируют почти 100 человек.

17 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что мазут, оказавшийся в море после крушения танкеров в Керченском проливе, вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. В связи с этим развернуты оперативные штабы.

В АТОР считают, что последствия аварии могут ликвидировать до Нового года.

Ранее в речном пароходстве оценили причины крушения танкеров «Волгонефть».

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