На ЗАЭС зафиксировали отключение высоковольтной линии энергоснабжения

Отключение высоковольтной линии энергоснабжения произошло на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале инфраструктурного объекта.

«Действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», — говорится в заявлении.

Из него следует, что собственные нужды станции продолжает обеспечивать линия энергоснабжения 750 кВ «Днепровская». При этом сотрудники АЭС не зафиксировали никаких нарушений и угроз для безопасности объекта, но в случае необходимости готовы принять меры для их устранения.

Как отметили представители атомной электростанции, в настоящее время все блоки ЗАЭС находятся в состоянии «холодный останов». Радиационный фон на объекте и прилегающих территориях не превышает естественных фоновых природных значений и остается на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации блоков.

10 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что автомобиль экспертов агентства подвергся атаке беспилотника по дороге к Запорожской АЭС. По его словам, в тот момент транспортное средство находилось на подконтрольной украинским властям территории. В заявлении уточнялось, что никто из специалистов не пострадал.

В министерстве иностранных дел РФ ответственность за произошедшее возложили на украинских военных.

Ранее генеральный секретарь МАГАТЭ выразил желание провести встречи с представителями РФ и Украины в начале 2025 года.