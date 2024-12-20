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Стало известно, где москвичи будут отдыхать на Новый год

«Островок»: большинство москвичей будут отдыхать в Петербурге на Новый год
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Алексей Даничев/РИА Новости

Большинство москвичей планируют отдохнуть на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге и Подмосковье. Об этом «Москве 24» сообщили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

На них приходится 20% и 12% от всех бронирований соответственно. В числе популярных также оказались Краснодарский край (10%), Татарстан (4%) и Калининградская область (4%). Аналитики также установили, что в целом жители Москвы в этом году бронировали отели и апартаменты на период новогодних каникул на 5% больше, чем в 2023-м.

«В частности, на 14% больше бронирований они совершили в Краснодарском крае, в Северной столице и Татарстане — на 8%. Положительную динамику также демонстрируют Вологодская и Ростовская области (+34% бронирований от жителей Москвы), Ставропольский край (+30%) и Псковская область (+17%), а также Карелия (+8%)», — говорится в исследовании.

СК «Росгосстрах» и сервис Travelata.ru до этого сообщили «Газете.Ru», что в 2024 году россияне активно путешествовали. Несмотря на рост цен на путешествия, объем покупок туров увеличился на 2%. В этом году россияне чаще всего предпочитали отдыхать в России, Турции и Египте.

Ранее были названы самые популярные горнолыжные курорты у москвичей.

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