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Названы самые популярные горнолыжные курорты у москвичей

«Москва 24»: Архыз входит в число популярных горнолыжных курортов у москвичей

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katuka/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее популярными горнолыжными курортами у москвичей зимой 2024–2025 годов являются Красная Поляна в Краснодарском крае, Архыз и Домбай на Кавказе, а также Шерегеш в Кемеровской области. Об этом «Москве 24» рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

По его данным, в этом году жители столицы на 5% чаще бронируют отдых на этих курортах. В целом в России спрос на такой отдых подскочил на 10% в сравнении с 2023 годом.

«Спрос на отечественные горнолыжные склоны растет не первый год. Уровень новых комплексов и активная модернизация существующих позволяют им конкурировать с зарубежными направлениями, добраться до которых по-прежнему сложнее», — отметила управляющий директор сервиса Дарья Кочеткова.

Она отметила, что на популярность курортов влияют открытие новых трасс, развитие инфраструктуры для семейного отдыха, а также появление дополнительных услуг.

Исследование 2ГИС и «Отелло», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что в среднем отдыхающим придется отдать 16,1 тыс. рублей за один день активного отдыха на горнолыжных курортах в этом сезоне. В эту сумму входят ночь в гостинице (9,8 тыс.), двухразовое питание (1,9 тыс.), а также прокат стоимости инвентаря (4,4 тыс.).

Ранее в Сочи рассказали о подготовке к горнолыжному сезону.

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