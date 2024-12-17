Стало известно, куда россияне чаще всего ездили в 2024 году

В 2024 году россияне активно путешествовали. Несмотря на рост цен на путешествия, объем покупок туров увеличился на 2%. В этом году россияне чаще всего предпочитали отдыхать в России, Турции и Египте. Такие данные «Газете.Ru» предоставили СК «Росгосстрах» и сервис Travelata.ru.

В 2024 году, как и в 2023 году, самыми востребованными направлениями для индивидуальных путешествий, а не пакетных туров, стали Россия и Италия. На третьем месте в этом году оказался Китай, который потеснил Турцию. Замыкают пятерку лидеров Испания и Таиланд.

Оформляя полис путешественника, россияне стараются включать в него кроме страхования экстренной медицинской помощи и другие риски. По данным «Росгосстраха», самыми востребованными в этом году, как и в прошлом, стали страхование от отмены поездки (30%) и потери багажа (30%). В 2024 году россияне также активно включали в полис ВЗР страхование гражданской ответственности на случай, если будет нанесен вред имуществу или здоровью третьих лиц (29%), и защиту от несчастных случаев (28%).

«В последние два года туристические предпочтения россиян очень поменялись. Если раньше в числе безоговорочных лидеров были европейские страны, то сейчас идет переориентация на Россию и Юго-Восточную Азию. Мы ожидаем, что в следующем году усилят свои позиции Китай и Таиланд», — рассказала Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха».

По данным сервиса Travelata.ru, Турция два года подряд становится самой популярной страной для отдыха по итогам года. Однако в 2024-м доля спроса на направление упала с 43 до 41%. Средний чек при этом увеличился со 164 тысяч до 202 тысяч рублей. На втором месте оказался Египет — доля туров в эту страну составила 17%. Средний чек увеличился до 193 тысяч за тур. Третье место рейтинга занимает Россия. За текущий год объем поездок внутри страны составил 13%. ОАЭ сохранили свою позицию на четвертом месте (11%).

При этом отдых в Эмиратах подорожал со 164 тысяч до 199 тысяч рублей. Замыкает пятерку популярных направлений Таиланд: там в 2024 году побывали 8% всех отдыхающих россиян, которые приобрели туры через интернет-магазин туров Travelata.ru. Средний чек путешествия достиг 227 тысяч рублей, тогда как в прошлом году он составлял 201 тысячу рублей.

В 2024 году российские туристы предпочитали останавливаться в отелях уровня 5*. Таких россиян, согласно данным аналитиков, сейчас 41%, в прошлом году эта доля составляла 39%. Треть опрошенных выбирали в текущем году четырехзвездочные отели (33%), 16% — трехзвездочные. Кроме того, 37% предпочли систему питания «все включено», которая в 2024 году стала самым популярным вариантом. Также отдыхающие часто пользовались системами питания «ультра все включено» (23%) и «завтраки» (21%).

«Основной особенностью 2024 года стало увеличение глубины бронирования. Если в прошлом году она составляла 22 дня, то теперь — 31 день. Следовательно, туристы стремились заранее купить туры и не пытались поймать так называемые «горячие» предложения, когда поездки приобретаются прямо перед вылетом. Также следует отметить рост цен на путешествия по всем направлениям, однако это не останавливало туристов. Объем покупок в 2024 году увеличился по сравнению с 2023-м на 2%», — сообщил Олег Козырев, директор по маркетингу Travelata.ru.

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