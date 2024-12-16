Власти планируют ввести в российских отелях невозвратные тарифы

Минэкономразвития рассчитывает, что в российских отелях в 2025 году на законодательном уровне введут невозвратные тарифы, заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, пишет агентство ТАСС.

Он выразил надежду, что правительство в 2025 году внесет соответствующий проект закона на рассмотрение Госдумы.

В июле Госдума приняла закон о введении туристического налога в России. Он представляет собой фиксированную плату за номер в гостинице.

В понедельник профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев выразил мнение, согласно которому с россиян можно было бы начать взимать дополнительный налог за поездки в такси и курьерскую доставку из магазинов.

По мнению экономиста, налог мог бы составлять минимум 100 рублей с каждой поездки на такси или осуществления услуги доставки, а также еще несколько процентов от их стоимости. Как полагает Ануреев, эти деньги можно было бы зачислять на счета региональных бюджетов для повышения выплат бюджетникам и доплат пенсионерам.

Ранее в Минфине объяснили, кто не будет платить туристический налог.