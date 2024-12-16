Новые возможности заселения в российские отели появится в 2025 году

В российских отелях в 2025 году появится возможность заселения по загранпаспорту и водительскому удостоверению, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков, передает агентство ТАСС.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин ставил задачу организовать возможность заселения в гостиничные номера по водительскому удостоверению с 1 июля 2025 года.

Также в понедельник замминистра экономического развития сообщал, что Минэкономразвития рассчитывает на введение в российских отелях в 2025 году невозвратных тарифов. Он выразил надежду, что правительство в 2025 году внесет соответствующий проект закона на рассмотрение Госдумы.

В июле Госдума приняла закон о введении туристического налога в России. Он представляет собой фиксированную плату за номер в гостинице. При этом налог является местным.

В начале недели профессор кафедры общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев выразил мнение, согласно которому с россиян можно было бы начать взимать дополнительный налог за поездки в такси и курьерскую доставку из магазинов.

Ранее в Минфине объяснили, кто не будет платить туристический налог.