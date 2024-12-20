В Волгограде ликвидировали открытое горение в ресторанном комплексе

Пожарные ликвидировали открытое горение в ресторанном комплексе в Волгограде

Открытое горение в ресторанном комплексе в Волгограде ликвидировано, заявили в МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пожарным удалось локализовать огонь на площади 960 квадратных метров. На месте работают 48 специалистов и 16 единиц техники МЧС России.

12 декабря сообщалось, что в Адлерском районе Сочи произошло возгорание в караоке-клубе. Огонь охватил крышу здания, площадь пожара составила 250 квадратных метров.

29 ноября в Махачкале случился пожар в двухэтажном здании кафе «Дюна» на улице Каммаева. В МЧС рассказали, что площадь возгорания составила 450 квадратных метров. На месте происшествия работали 86 специалистов с привлечением 28 единиц техники.

В середине октября в Новосибирске горел ресторан в многофункциональном комплексе «Сан Сити». Во время разведки пожарные обнаружили возгорание жировых отложений в вентиляционной вытяжке в одном из ресторанов на первом этаже. Администрация комплекса организовала эвакуацию посетителей и работников. Открытое горение ликвидировали.

Ранее спасатели ликвидировали возгорание в московском ресторане.