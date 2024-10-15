В Новосибирске горел крупный торговый центр

В Новосибирске горел ресторан в многофункциональном комплексе «Сан Сити». Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

Сообщение о дыме на кровле «Сан Сити» зарегистрировали в 8:53 по местному времени (в 4:53 по московскому).

«Во время разведки пожарные обнаружили возгорание жировых отложений в вентиляционной вытяжке в одном из ресторанов на первом этаже», — отметили в ведомстве.

Администрация комплекса организовала эвакуацию посетителей и работников, рассказали в МЧС. На объекте также сработала система пожаротушения. Открытое горение ликвидировали.

«Информация о пострадавших не поступала», — добавили в ведомстве.

В конце августа горел торговый центр «Аструм» в городе Салавате, расположенном в Республике Башкортостан. Пламя охватило один из складов на первом этаже. При этом площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Из здания эвакуировали 80 человек, в том числе 12 детей. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее была названа причина пожара в ТРЦ «Рио» в Москве.