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В Махачкале загорелось двухэтажное кафе

МЧС: в двухэтажном кафе в Махачкале тушат пожар на площади 450 «квадратов»

В Махачкале случился пожар в двухэтажном здании кафе «Дюна» на улице Каммаева. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, инцидент начался в 9:50 мск. Здание полностью охвачено огнем, площадь пожара составила 450 квадратных метров. Однако источник уточнил РИА Новости, что огонь распространился на площади 500 «квадратов».

Возгорание тушат 86 специалистов и 28 единиц техники. В 10:13 мск пожар локализовали, заключили в МЧС.

До этого в Уфе случился пожар в производственном здании с лакокрасочной продукцией. Возгорание тушили 46 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. Экстренные службы работают по повышенному рангу пожара.

Накануне на юге Москвы произошло возгорание в административном здании. По данным экстренных служб, площадь огня составила 40 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 30 человек. Позднее в МЧС сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал. В тушении пожара задействовали 29 спасателей и восемь единиц техники.

Ранее в Уфе загорелось здание строительной компании.

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