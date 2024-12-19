Российского бизнесмена оштрафовали на 40 млн рублей за взятку госслужащему

В Барнауле местного бизнесмена оштрафовали на 40 млн рублей за дачу взятки госслужащему. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По информации пресс-службы, индивидуальный предприниматель через посредника передал сумму в размере 2 млн рублей главе Комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города в качестве взятки. За эти деньги госслужащий должен был оказать ему особое покровительство, выраженное в благоприятном отношении к интересам бизнесмена и его победе в конкурсе на право осуществления регулярных перевозок по ряду маршрутов.

Суд признал предпринимателя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ. Подсудимый признал свою вину в полном объеме. Ему назначили наказание в виде штрафа в двадцатикратном размере суммы взятки — 40 млн рублей.

Ранее два военных строителя сели в СИЗО за взятки при строительстве клиники для МО.