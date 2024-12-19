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В окрестностях Луганска сбили беспилотник

В окрестностях Луганска в ЛНР сбили украинский дрон
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kalashnikovgroup.ru

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в окрестностях Луганска. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах Луганской народной республики (ЛНР).

«В районе Александровска (под Луганском. – Ред.) ПВО сбила БПЛА», — уточнил источник.

До этого Украина атаковала российский регион во время прямой линии президента РФ Владимира Путина. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, российская система противовоздушной обороны сбила над областью беспилотник. В результате падения его обломков на стоянке социального объекта оказались повреждены семь автомобилей. Кроме того, в одном из зданий повреждения получили остекление и дверь.

Утром в четверг, 19 декабря, стало известно, что российские ПВО за сутки сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 154 беспилотника украинской армии.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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