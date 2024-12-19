Украина атаковала российский регион во время прямой линии Путина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска атаковали регион.

По информации Гладкова, российская система противовоздушной обороны сбила над областью беспилотник. В результате падения его обломков на стоянке социального объекта оказались повреждены семь автомобилей. Кроме того, в одном из зданий повреждения получили остекление и дверь.

«В Шебекинском округе в хуторе Балки в результате прилета снаряда в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, заборы и надворные постройки», — написал Губернатор.

Согласно его сообщению, в селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон взорвался возле частного домовладения. В результате выбиты окна и посечен забор. Кроме того, повреждения получил припаркованный рядом легковой автомобиль.

В моменты атаки в Москве продолжалась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

Ранее Путин пообещал создать «единое окно» для помощи жителям приграничных районов.