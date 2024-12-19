Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина атаковала российский регион во время прямой линии Путина

Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область во время конференции Путина

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска атаковали регион.

По информации Гладкова, российская система противовоздушной обороны сбила над областью беспилотник. В результате падения его обломков на стоянке социального объекта оказались повреждены семь автомобилей. Кроме того, в одном из зданий повреждения получили остекление и дверь.

«В Шебекинском округе в хуторе Балки в результате прилета снаряда в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены крыши, заборы и надворные постройки», — написал Губернатор.

Согласно его сообщению, в селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон взорвался возле частного домовладения. В результате выбиты окна и посечен забор. Кроме того, повреждения получил припаркованный рядом легковой автомобиль.

В моменты атаки в Москве продолжалась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным — ежегодное мероприятие, во время которого глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, рассказывает о ситуации в стране и представляет свою позицию по вопросам экономики, внутренней и внешней политики.

Ранее Путин пообещал создать «единое окно» для помощи жителям приграничных районов.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами