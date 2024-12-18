Девушку в наушниках и капюшоне сбил поезд под Калининградом

В Калининградской области поезд сбил 23-летнюю девушку, когда та переходила железную дорогу, сообщает «Клопс».

Как рассказала изданию руководитель калининградского СУ СК на транспорте Полина Нужная, трагический инцидент произошел утром 17 декабря вблизи станции Озерки-Новые в Гвардейском районе.

Девушка в натянутом капюшоне и наушниках вышла на железную дорогу перед поездом и не реагировала на сигналы, которые подавал машинист. Ему не удалось избежать столкновения, и пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.

«Вскоре прибежала женщина, наверное, это была ее мать. У нее случилась истерика, ей было плохо, медики скорой оказывали ей помощь», — рассказал очевидец.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится доследственная проверка.

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