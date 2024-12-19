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Минтранс РФ разработает меры для предотвращения крушения нефтетанкеров

Старовойт: планируется разработать меры для предотвращения крушения танкеров
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Министерство транспорта РФ и судоходное сообщество анонсировали разработку комплекса мер, обеспечивающих предотвращение крушений нефтетанкеров. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт, передает ТАСС.

Глава ведомства напомнил, что танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе.

«Ведется расследование, по результатам планируем разработать взвешенный комплекс мер, обеспечивающих предотвращение подобных ситуаций в будущем», — сказал Старовойт.

По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС. Накануне зону сбора нефти на побережье в Краснодарском крае расширили до 49 км, к работе присоединились волонтеры.

Эколог Георгий Каваносян предположил, что крушение танкеров будет иметь долгосрочные последствия. Сейчас пятна мазута разошлись по морю и дошли до берега Анапского района, покрыв камни и песок черным нефтяным слоем.

Ранее Путин прокомментировал утечку топлива в Керченском проливе.

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