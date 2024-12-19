Предполагаемому убийце генерала Кириллова предъявили обвинение в терроризме

Правоохранительные органы предъявили Ахмаду Курбанову, подозреваемому в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерала Игоря Кириллова, обвинение в терроризме. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Курбанову предъявили обвинение по трем статьям — 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов)», — сказал источник агентства.

Курбанова задержали накануне. Мужчина признался, что куратор из Украины обещал ему $100 тысяч и проживание в Евросоюзе за ликвидацию российского генерала. После того как Курбанов согласился, ему скинули координаты тайника и объяснили, как собрать из компонентов радиоуправляемую бомбу.

19 декабря стало известно, что Курбанов жил в хостеле на Рязанском проспекте в 500 метрах от дома Кириллова. Мужчина рассказывал сотрудникам хостела, что работает курьером. Никаких подозрений по отношению к себе он не вызвал, всегда вовремя оплачивал проживание, жил тихо и ни с кем не скандалил. Курбанов заселился в хостел пять месяцев назад, однако затем временно уехал, но перед терактом вернулся в свой же номер.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Незадолго до этого на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев пообещал Киеву возмездие за смерть генерала Кириллова.