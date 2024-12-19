Стало известно, что подозреваемый в подрыве Кириллова жил недалеко от него

Подозреваемый в убийстве генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта Ахмад Курбанов жил в хостеле на Рязанском проспекте, который находится недалеко от ЖК, где жил Кириллов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Сам Курбанов рассказывал сотрудникам хостела, что работает курьером и никаких подозрений в отношении себя не вызвал. Он всегда вовремя оплачивал проживание, жил тихо и ни с кем не скандалил.

Изначально мужчина заселился в хостел пять месяцев назад, но позже на некоторое время уехал. Прямо перед терактом он вернулся и повторно заселился в свой же номер.

Курбанова задержали накануне. Для его допроса пришлось привлечь переводчика, так как мужчина не говорил по-русски. Мужчина признался, что куратор с Украины обещал ему $100 тыс. долларов и проживание в Евросоюзе за устранение генерала. После того как Курбанов согласился, ему скинули координаты тайника и объяснили, как собрать из компонентов радиоуправляемую бомбу.

Несмотря на признание и помощь следствию, Курбанову грозит пожизненный срок, отметил «Коммерсантъ». В ближайшее время ему изберет меру пресечения Басманный райсуд.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Незадолго до этого на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитрий Медведев пообещал Киеву возмездие за смерть генерала Кириллова.