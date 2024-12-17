Медведев пообещал Киеву возмездие за смерть генерала Кириллова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Украина «заплатит сполна» за гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, попытки запугать народ России, остановить наступление ее армии на Украине обречены.

Политик назвал теракт против Кириллова «агонией бандеровского режима».

«Этот теракт — агония бандеровского режима. Из последних сил он пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами, продлить войну и смерть, оправдаться за катастрофическое положение на фронте», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что генерал Кириллов был настоящим патриотом России, был беззаветно преданным своему долгу и присяге, был надежным и порядочным человеком.

Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким Кириллова, пожелав им душевных сил.

17 декабря на Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее момент взрыва, который привел к гибели начальника войск РХБЗ, попал на видео.