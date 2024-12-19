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Названы главные темы обращений, которые поступили на прямую линию с Путиным

ОНФ: Путина чаще всего спрашивали о доступности лекарств и средств реабилитации

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Владимир Гердо/РИА Новости

Россияне в своих обращениях в кол-центр программы «Итоги года с Владимиром Путиным» чаще задавали вопросы, связанные с лекарственным обеспечением и средствами реабилитации. Об этом сообщил ТАСС руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

По его словам, всего в кол-центр программы, который открыли в центрисполкоме Народного фронта, за десять дней декабря поступило почти 2,5 млн обращений. Кузнецов добавил, что среди тем немало традиционных для прямой линии — здравоохранение, качество дорог, социальные пособия и выплаты, жилье и ЖКХ.

«В этом году на прямую линию поступило много вопросов, связанных <…> с качеством воды и воздуха, размером стипендий и доступностью общежитий», — сообщил Кузнецов.

Кроме того, россияне затрагивали поддержку детского спорта, зарплату бюджетников, размер пенсий и бюрократическую нагрузку на учителей.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области.

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Прямая линия Путина — 2024
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