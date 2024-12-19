Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал, где хранит свои деньги.

Журналисты спросили главу государства, есть ли у него вклады в банках.

«У меня был вклад в Сбере», — признался российский лидер.

Однако, по его словам, когда банк «Россия» попал под санкции, президент РФ «демонстративно зарплату туда перечислил».

11 декабря председатель правления Сбера Герман Греф заявил, что в государственном управлении искусственный интеллект (ИИ) демонстрирует исключительную полезность. Об этом в ходе пресс-подхода после главной дискуссии международной конференции AI Journey. Он уточнил, что вклад искусственного интеллекта (ИИ) в валовой внутренний продукт (ВВП) России к 2030 году может составить 4%.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области.