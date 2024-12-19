Путин заявил о важности суверенитета для России

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии заявил, что для РФ суверенитет особенно важен.

По словам политика, если страна потеряет суверенитет, то она потеряет свою государственность.

«Суверенитет должен быть в сердце людей», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что рост российской экономики во многом обусловлен укреплением суверенитета.

16 декабря на коллегии министерства обороны РФ Путин заявлял, что одним из наиболее важных инструментов для защиты суверенитета России являются ядерные силы страны, государство будет поддерживать их развитие в будущем.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин раскрыл шаг США, вызывающий обеспокоенность России.