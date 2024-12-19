Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о важности суверенитета для России

Путин: для России суверенитет особенно важен, он должен быть в сердцах людей

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии заявил, что для РФ суверенитет особенно важен.

По словам политика, если страна потеряет суверенитет, то она потеряет свою государственность.

«Суверенитет должен быть в сердце людей», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что рост российской экономики во многом обусловлен укреплением суверенитета.

16 декабря на коллегии министерства обороны РФ Путин заявлял, что одним из наиболее важных инструментов для защиты суверенитета России являются ядерные силы страны, государство будет поддерживать их развитие в будущем.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин раскрыл шаг США, вызывающий обеспокоенность России.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами